Acer, nuovi laptop Nitro per i giochi e l'ultraportatile Swift Go

Acer ha annunciato i nuovi portatili gaming Nitro 16 e Nitro 17 e il nuovo notebook Swift Go 14 alimentati da processori AMD RyzenTM Serie 7000. I laptop sono dotati di display con risoluzioni WUXGA/WQXGA da 16 pollici o FHD/QHD da 17,3 pollici, e contano su una nuova pasta termica a liquid metal per abbattere le temperature della CPU. Swift Go 14 affianca al nuovo processore, un display OLED ricco di colori ed una miglior batteria che dura a lungo, il tutto in un nuovo design sottile e leggero. I due dispositivi Acer Nitro sono dotati di memoria RAM DDR5 a 4800 MHz fino a 32 GB e fino a 2 TB di memoria PCIe Gen 4. I portatili utilizzano due ventole, quattro uscite per le ventole posizionate ai lati e sul retro, una presa d’aria nella parte superiore e un supporto ulteriore tramite una nuova pasta termica a liquid metal. Sono inoltre integrati il software NitroSense e una chiave NitroSense, che consente agli utenti di monitorare le temperature della piattaforma, di regolare la velocità delle ventole e le impostazioni generali. I notebook gaming AMD offrono anche una porta HDMI 2.1, un lettore di schede microSD, USB 2.0, ThunderboltTM 4, una porta display USB3.2 Gen 2 di tipo C con supporto Power Delivery e due porte USB 3.2 Gen 2, una delle quali consente la ricarica offline. Ogni modello è dotato di Intel KillerTM LAN E2600G ed è abilitato a Intel Killer Wi-Fi 6E, che offre una maggiore larghezza di banda e una migliore connettività per le connessioni cablate e senza fili. Entrambi i portatili includono anche un mese di Xbox Game Pass o PC Game Pass.

Swift Go 14 (SFG14-42) ha un design con chassis in alluminio da 14,9 mm, con un rapporto schermo/corpo del 90% e cornici laterali ultrasottili, misura 4,15 mm e pesa meno di 1,3 kg. Combina i più recenti processori AMD Ryzen serie 7000 con un display OLED con rapporto 16:10 e una frequenza di fotogrammi di 120 Hz. I display dello Swift Go 14 arrivano ad una luminosità di picco di 500 nit, con gamma cromatica DCI-P3 al 100% e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Il dispositivo è dotato di un pannello OLED da 14 pollici 2,8K con risoluzione 2880×1800, certificazione TÜV Rheinland Eyesafe, tastiera retroilluminata e touchpad OceanGlassTM, che offre una sensazione tattile simile al vetro. Acer Nitro 16 sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.499 euro. Acer Nitro 17 sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.599 euro. Acer Swift Go 14 sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 999 euro.