Acer lancia Swift Go 14, nuovo laptop con funzioni basate su intelligenza artificiale

Acer ha recentemente introdotto il suo nuovo modello di notebook, Swift Go 14 (SFG14-72), dotato di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Il dispositivo è alimentato da processori Intel Core Ultra con una scheda grafica Intel Arc e Intel AI Boost, oltre a una nuova unità di elaborazione neurale proprietaria. Queste caratteristiche consentono al notebook di offrire prestazioni elevate pur mantenendo un design compatto e leggero. Swift Go 14 è stato progettato per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di utenti, tra cui studenti, professionisti e creatori. Tra le funzioni basate sull’intelligenza artificiale presenti nel dispositivo ci sono Acer PurifiedVoice e Acer PurifiedView, entrambe ottimizzate per le videoconferenze e per migliorare l’esperienza utente sul display OLED del notebook. In aggiunta, il notebook è dotato di Microsoft Copilot di Windows 11, che facilita l’esecuzione dei progetti e la gestione dei flussi di lavoro.

Secondo James Lin, General Manager Notebooks di Acer Inc., il nuovo Swift Go 14 non si limita al suo design e al display ad alta risoluzione, ma integra anche tecnologie avanzate per supportare diverse funzioni e stili di vita. Il dispositivo è uno dei primi sul mercato a essere dotato di processori Intel Core Ultra, che promettono di essere pionieri nello sviluppo di attività di intelligenza artificiale generativa sui dispositivi Acer. Dal punto di vista delle prestazioni, Swift Go 14 è equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 7 155H ed è certificato come portatile Intel Evo Edition. Rispetta i requisiti di prestazione, quali risveglio istantaneo, ricarica rapida e un’autonomia della batteria fino a 12,5 ore. I processori della serie H includono Intel AI Boost, un motore IA dedicato, e una GPU Intel Arc integrata, che offrono prestazioni ottimizzate.

Per quanto riguarda le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, lo streaming e le videoconferenze su Swift Go 14 sono migliorati grazie alla tecnologia IA. La webcam QHD 1440p, Acer PurifiedVoice e Acer PurifiedView migliorano l’esperienza visiva e sonora, offrendo funzionalità come sfocatura dello sfondo e correzione dello sguardo. La funzione Acer QuickPanel si attiva automaticamente al rilevamento della videocamera o del microfono, consentendo una configurazione rapida delle impostazioni di videoconferenza. Inoltre, Swift Go 14 offre l’applicazione AcerSense, che integra una scheda Acer AI Zone per individuare facilmente le funzioni IA del dispositivo. Per quanto riguarda la connettività, il notebook dispone di diverse porte, tra cui due USB Type-C, HDMI 2.1 e uno slot MicroSD, oltre al Wi-Fi Intel 6E e Intel Bluetooth LE Audio per connessioni di rete e audio wireless.

Il design di Swift Go 14 è caratterizzato da un telaio in alluminio leggero e da un touchpad ecologico OceanGlass, offrendo una superficie di scorrimento più ampia. Il display OLED del notebook da 14 pollici offre risoluzioni fino a 2,8K (2880×1800) con certificazione DCI-P3 al 100%, VESA Display HDR True Black 500 e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Swift Go 14 (SFG14-72) sarà disponibile in Italia a partire da dicembre, con un prezzo di partenza di 1199 euro. Le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità possono variare a seconda della regione.