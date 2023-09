Acer lancia i suoi nuovi monopattini elettrici

Acer aggiunge al proprio portfolio di prodotti anche i monopattini elettrici, con due nuovi modelli di eScooter caratterizzati da potenti motori e dal design pieghevole. I nuovi eScooter Acer della serie ES sono in grado di raggiungere anche i 60 km di distanza con una sola carica. Il monopattino Acer ES Serie 5 pesa 18,5 kg e misura 118 x 49 x 125 cm. Il motore da 36 V/ 350W -550W Max, posizionato nella parte anteriore, consente di raggiungere rapidamente la velocità massima autorizzata di 20 km/h. Dotato di funzioni avanzate e hi-tech, impostabili tramite l’app in dotazione, come il controllo dei fari, il blocco elettrico e l’illuminazione laterale, offre 3 livelli di velocità che consentono di passare facilmente dalla guida casual a 6 km/h, alla modalità pendolare a 10 km/h e alla modalità sportiva a 20 km/h. Dispone anche di un’opzione di controllo della velocità di crociera. La batteria agli ioni di litio da 15 Ah è in grado di coprire fino a 60 km con una sola carica. L’eScooter pieghevole Acer ES Serie 5 pesa 18,5 kg ed è caratterizzato da un design con telaio in alluminio resistente agli urti. È dotato di maniglie ergonomiche e resistenti, di un’ampia pedana di 64 x 16,5 cm per una comoda posizione dei piedi allineati, nonché di pneumatici di gomma solida da 10 pollici a prova di foratura, che garantiscono una presa affidabile sulla superficie stradale e spostamenti confortevoli sulle strade cittadine. Acer ES Serie 5 è inoltre dotato di una sospensione posteriore che riduce gli urti della strada del 20-30% per una guida più fluida.

Acer ES Serie 3 si rivolge a coloro che ricercano un modello di monopattino versatile, leggero e a ricarica rapida a fronte di un budget più contenuto. Questo eScooter Acer è dotato di una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 7,5 Ah che si ricarica in sole 4 ore e garantisce un’autonomia fino a 30 km. Le tre velocità consentono di passare da una guida tranquilla a 6 km/h, alla modalità pendolare a 10 km/h o alla velocità di punta di 20 km/h. Sostiene le salite con pendenza del 15% grazie al potente motore da 36V/250W-400W che consente di muoversi sia su strada in pianura che in pendenza, sopportando carichi fino a 100 kg. Il nuovo eScooter pieghevole da 16 kg, realizzato in lega di alluminio, presenta un design in nero con elementi grafici verdi e ha dimensioni compatte di 107 x 49 x 120 cm. È dotato di maniglie ergonomiche e resistenti e di ruote con diametro da 8,5 pollici. La pedana da 60 x 16,5 cm offre più spazio per un appoggio stabile e una guida più sicura e fluida. Entrambi i monopattini Acer ES hanno un grado di protezione dall’acqua IPX5, per consentire di attraversare agevolmente le pozzanghere. Il motore elettrico e la batteria sono protetti da una resistente scocca in alluminio per evitare danni accidentali. Prezzi e data di lancio verranno comunicati in seguito.