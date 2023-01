Acer annuncia i nuovi Predator da gioco con schermi da 16 e 18 pollici

Acer ha annunciato due nuovi notebook gaming Predator Helios con display da 16 e 18 pollici, gli ultimi processori mobile Intel Core di 13a generazione e GPU Nvidia GeForce RTXTM 40 Series. “Siamo entusiasti di collaborare con Acer per portare agli appassionati di tutto il mondo piattaforme PC ad alte prestazioni basate sulla famiglia di processori mobile Intel Core di 13a generazione”, ha dichiarato Steve Long, Corporate Vice President e General Manager di Intel Asia Pacific & Japan. “Le incredibili prestazioni che gli utenti possono sperimentare sono notevoli se confrontate con le alternative del settore, visto che i nostri test in laboratorio hanno dimostrato un aumento fino al 40% nei test Crossmark sull’uso generale del PC e due volte maggiori in Blender, che molti creatori di contenuti utilizzano per il loro lavoro.”

Predator Helios 16 ha un display da 16 pollici (16:10) WQXGA (2560×1600) a 165 Hz o 240 Hz, oppure una variante Mini LED con pannello a 250 Hz spinto dalla tecnologia AUO AmLED che supporta oltre 1000 nits di luminosità di picco con un rapporto di contrasto elevato di 1.000.000:1 e una copertura del 100% della gamma cromatica DCI-P3. Predator Helios 18 ha un display da 18 pollici (16:10) con le seguenti configurazioni: WUXGA (1920×1200) a 165 Hz, WQXGA (2560×1600) a 165 Hz o 240 Hz, o il display Mini LED da 250 Hz di AUO, che presenta un rapporto di contrasto ambientale tre volte superiore rispetto ai display convenzionali e supporta 1000 zone di local-dimming.

I notebook Predator hanno due ventole metalliche eAroBladeTM 3D di quinta generazione, progettate su misura, e heat pipe a forma di rettangolo per migliorare il trasferimento del calore. Il nuovo design è completato da una tastiera retroilluminata Mini LED e tasti con una corsa di 1.8 mm con N-Key rollover anti-ghosting. La tastiera ha una retroilluminazione RGB dedicata per ogni singolo tasto. Il nuovo tasto Mode dedicato consente di passare da una mappatura all’altra per migliorare le prestazioni di gioco, mentre il tasto PredatorSense facilita l’apertura rapida dell’applicazione. Gli utenti possono anche utilizzare PredatorSense per attivare l’illuminazione Predator Pulsar per una maggiore personalizzazione della retroilluminazione RGB per ogni tasto della tastiera. Inoltre, il centro di controllo dei giochi di Acer, PredatorSense, è stato aggiornato alla versione 4.0 e offre un design più solido che facilita il controllo delle impostazioni e del monitoraggio del sistema. Predator Helios 16 sarà disponibile in Italia a febbraio a partire da 2.399 euro. Predator Helios 18 sarà disponibile in Italia a marzo a partire da 2.499 euro.