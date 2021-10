Per l’ottavo anno consecutivo Acea partecipa come sponsor ed espositore al Maker Faire di Roma, in programma dall’8 al 10 ottobre. Una manifestazione in cui imprese, scuole, università, centri di ricerca, innovatori, artisti e appassionati si incontrano per presentare i propri progetti e condividere le conoscenze. “L’innovazione – ha dichiarato Giuseppe Gola, ad di Acea – costituisce una leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che sono alla base dei business aziendali, dalle reti idriche ed elettriche fino al waste management. Acea dedica grande attenzione all’innovazione, che è uno dei punti chiave del Piano industriale e a cui sono stati destinati 615 milioni di euro”.

A guidare i progetti di digital transformation sono sempre più protagoniste la Realtà aumentata e la Realtà virtuale. La Realtà aumentata rappresenta la nuova frontiera del lavoro collaborativo, perché permette di simulare scenari, condividere esperienze e dati, selezionare e formare persone, riformulare i processi industriali e migliorare l’efficienza generale e l’esperienza e la sicurezza degli utenti/operatori. Due campi in cui si applica sono la formazione e la manutenzione. La Realtà aumentata introduce un nuovo modo di lavorare per l’operatore 4.0, colui che governerà le informazioni e i dati in un modo nuovo, combinando la loro visualizzazione con dispositivi hardware come ad esempio gli smart glasses.

Allo stand di Acea sarà possibile provare la tecnologia di Realtà aumentata tramite il nuovo visore Microsoft Hololens 2, per permettere a tutti di immaginare i molti utilizzi che offre e di immergersi in quella che sarà la tecnologia del futuro. Acea utilizza la realtà aumentata nel supporto remoto agli operatori: sarà presto possibile aiutare quelli che effettuano dei compiti complessi in modo da evitare errori e scongiurare prolungamenti del task senza impedimenti.