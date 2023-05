ACE DETERSIVO Classico Igienizzante x 36 lavaggi

ACE Detersivo Igienizzante CLASSICO igienizza i tuoi capi, rimuovendo germi e batteri, ed è efficace su tutti i tipi di macchie: grasse (come il grasso di carne), ossidabili (come il vino), enzimatiche (come l’erba), contenenti particolato (come il trucco).

Inoltre, Ace Detersivo Igienizzante CLASSICO torna con un NUOVO PROFUMO ATTIVO! La sua nuova fragranza floreale e muschiata dalle note fresche e delicate dona una piacevole sensazione di freschezza e pulizia per tutto il tuo bucato e permette ai tuoi capi di profumare di più e più a lungo, anche sui capi asciutti!

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 18.4 x 7.4 x 29.4 cm; 2.11 KgProduttore ‏ : ‎ Fater SpaASIN ‏ : ‎ B09Z36MFYYNumero modello articolo ‏ : ‎ 2771569Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Rispetta i tuoi capi e dona un gradevole profumo di pulito

Dosaggio per lavaggio in lavatrice: per uno sporco normale in acqua media, utilizza 55 ml di prodotto (per lo sporco ostinato 65 ml)

La sua nuova fragranza floreale e muschiata dalle note fresche e delicate

Dosaggio per il lavaggio a mano: versa 45 ml di ace detersivo in 10 litri di acqua, lascia il bucato in ammollo per 20/30 minuti, e infine risciacqua

9,88 €