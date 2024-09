Accuse e Risposte: Dueli Musicali con la Direttrice d’Orchestra

Maria Rosaria Boccia ha deciso di continuare la sua polemica nei confronti di Beatrice Venezi, la direttrice d’orchestra incaricata di dirigere il concerto del G7 della Cultura, in programma a Pompei il 20 settembre. Non è la prima volta che Boccia esprime riserve nei confronti di Venezi, insinuando possibili conflitti di interesse relativi ai consiglieri dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Recentemente, Venezi ha risposto in modo duro, annunciando di aver sporto nei confronti di Boccia una denuncia per diffamazione, dichiarando: “Si rassegni, non sono al suo livello, né lo sarò mai”.

Domenica 15 settembre, Boccia ha pubblicato diversi post su Instagram in cui critica la posizione di Venezi. Ha evidenziato che dal novembre 2022, Venezi è consigliera del ministro per la musica con un compenso di 30.000 euro, sottolineando la mancanza di documentazioni relative a consulenze formali. Inoltre, ha commentato la notizia della direzione del concerto del G7, specificando che il ministero aveva previsto compensi sia per l’orchestra sia per il maestro, ma al momento non sono disponibili informazioni sui contratti precedenti.

Boccia ha inoltre condiviso la locandina di un evento, poi annullato, dove Venezi avrebbe dovuto presentare il suo libro “Puccini contro tutti” il 19 settembre. Secondo Boccia, Venezi avrebbe rinunciato all’apparizione dopo essere stata avvisata dall’ex ministro che, in qualità di ospite del ministero, non poteva fare la presentazione. Per dimostrare la propria tesi, Boccia ha allegato la locandina originale postata in precedenza da Venezi e dall’organizzatore dell’evento, Nicola Ruocco.

Concludendo il suo messaggio, Boccia ha citato un aforisma di Fabrizio Caramagna, affermando che “l’onestà guarda dritto negli occhi. La disonestà guarda dritto nelle tasche”, sottolineando la sua posizione contro Venezi. Questo scambio fra le due donne evidenzia tensioni significative nel contesto della cultura italiana, alimentate da questioni di trasparenza e opportunità in ambito governativo e culturale.