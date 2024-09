Accuse di violazione del segreto e appropriazione indebita

L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è attualmente indagato dalla procura di Roma per rivelazione di segreto d’ufficio e peculato. L’indagine è stata avviata a seguito di un esposto presentato dal leader dei Verdi, Angelo Bonelli. L’inchiesta ha preso piede il 10 settembre, quando sono emerse le accuse riguardanti i rapporti tra Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Gli inquirenti stanno esaminando le spese effettuate dal ministero per Boccia e i viaggi che hanno condiviso, tra cui eventi in Liguria e Puglia.

La Corte dei Conti del Lazio sta conducendo parallelamente un’inchiesta per valutare eventuali danni erariali provocati dalle azioni di Sangiuliano, sotto la direzione del procuratore Paolo Rebecchi. Saranno quantificati i danni alle casse dello Stato causati dalle spese relative a Boccia, che non occupava un incarico ufficiale presso il ministero ma era coinvolta in rapporti personali con Sangiuliano.

Il peculato, di cui è accusato Sangiuliano, implica l’appropriazione indebita o l’uso improprio di fondi pubblici. Le accuse si concentrano sui pagamenti per i viaggi di giungo e luglio 2024. L’altro reato, la rivelazione di segreto d’ufficio, riguarda la diffusione di informazioni riservate, in particolare informazioni legate al G7 Cultura di Pompei.

Le conseguenze legali per Sangiuliano potrebbero essere severe. Il peculato può comportare pene da 4 a 10 anni e 6 mesi di reclusione, in base alla gravità del danno erariale, mentre la rivelazione di segreto d’ufficio prevede pene da 6 mesi a 3 anni.

Nel contesto della scandalosa vicenda, l’attenzione mediatica si è spostata anche su Maria Rosaria Boccia, la quale ha visto un incremento significativo dei suoi follower sui social media in seguito alla controversia. Infine, il caso ha attirato critiche anche da figure di spicco del giornalismo, come Bruno Vespa, che ha attaccato Boccia per il suo ruolo nell’esposizione della vicenda. La situazione di Sangiuliano solleva domande sulla gestione dei fondi pubblici e sull’uso di informazioni riservate in ambito governativo, evidenziando la necessità di un rigoroso controllo etico tra i rappresentanti pubblici.