Accuse di Corruzione e Frode

Circa quaranta persone sono sotto indagine dalla procura di Genova per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sulla Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione. L’inchiesta ha portato al sequestro di tre traghetti, con l’accusa che l’azienda avrebbe fornito biglietti gratuiti per la Sicilia e la Sardegna a magistrati, forze dell’ordine e funzionari di prefetture in tutta Italia. Tra gli indagati ci sono magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine, militari e funzionari pubblici, accusati di aver viaggiato gratis a bordo dei traghetti con carte “gold” fornite dalla compagnia.

Le indagini sono emerse da controlli sulle normative ambientali predisposti dalla procura di Genova per i traghetti della Tirrenia. Il pubblico ministero Walter Cotugno ha richiesto misure cautelari, tra cui arresti domiciliari e sequestri di traghetti, per un valore totale di oltre 64 milioni di euro. I primi interrogatori degli indagati inizieranno mercoledì davanti al giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini.

L’inchiesta è complessa, poiché dovrà dimostrare che i viaggi gratuiti siano stati legati a favori in ambito giudiziario. Un altro filone riguarda ammiragli e funzionari delle Capitanerie di porto, accusati di frode e corruzione. I militari delle Capitanerie hanno ricevuto contestazioni per l’uso di 87 biglietti gratuiti o scontati. L’indagine, avviata nel 2023, si basa su presunti illeciti nelle pubbliche forniture legati a fondi ministeriali. La compagnia viene accusata di possedere navi non conformi alle normative ambientali e di aver manomesso componenti essenziali dei motori con pezzi non originali. Il legale della compagnia ha dichiarato che sono state adottate misure di trasparenza e collaborazione con le autorità.