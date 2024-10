Accuse di Abuso d’Ufficio contro Andrea Carletti

Andrea Carletti, ex sindaco di Bibbiano, è stato assolto dall’accusa di abuso d’ufficio dal tribunale di Reggio Emilia, nell’ambito del controverso “caso Bibbiano”, che ha sollevato questione di affidi irregolari di minori. La sentenza, emessa il 11 ottobre, ha stabilito che il reato contestato non è più considerato tale a seguito delle recenti riforme legislative. Carletti, insieme ad altri sette coimputati, ha visto le sue accuse ridursi nel tempo, fino a rimanere solo quella di abuso d’ufficio, che tuttavia non è stata ritenuta valida dall’ultima decisione del collegio presieduto da Sarah Iusto.

All’inizio, Carletti era accusato di quattro reati, ma alla fine solo l’abuso d’ufficio era sopravvissuto durante il percorso legale. La reazione alla sentenza da parte di membri del Partito Democratico è stata di soddisfazione, con Stefano Bonaccini che ha sottolineato la necessità di scuse da parte di coloro che avevano attaccato Carletti, definendo il suo operato nella vicenda “ingiustamente e violentemente” critico. Le dichiarazioni di Bonaccini sono accompagnate da immagini rappresentative di oppositori politici che hanno usato il caso per attaccare il partito.

L’avvocato di Carletti, Giovanni Tarquini, ha descritto l’assoluzione come la fine di un incubo, esprimendo il sostegno del suo cliente durante un lungo processo durato oltre cinque anni. Ha aggiunto che l’assoluzione è avvenuta perché il fatto non è considerato reato, e che erano fiduciosi di poter respingere anche le altre accuse, che nel tempo erano cadute.

Oltre a Carletti, il tribunale ha prosciolto anche l’ex sindaco di Montecchio Emilia, Paolo Colli, e altre persone coinvolte nel caso, come affidatarie di minori e membri dei servizi sociali. Per Carletti, Colli e un’altra affidataria, la sentenza segna la conclusione del loro cammino giudiziario, mentre gli altri coimputati dovranno affrontare accuse diverse. L’abuso d’ufficio contestato non è più considerato reato a seguito delle nuove normative entrate in vigore nell’estate del 2024.