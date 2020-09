Non solo rivelazioni choc sull’AresGate, ieri Maurizio Sorge in una diretta Instagram ha mosso delle accuse precise anche contro Elisabetta Gregoraci. Il famoso paparazzo ha dichiarato che la gieffina avrebbe contattato alcuni suoi colleghi fotografi per farsi beccare con Flavio Briatore agli inizi della loro relazione.

“Parliamo della signora Elisabetta Gregoraci, ha detto che non ha potuto fare la vita sbarazzina per la malattia della madre e per la storia con Briatore. Ma questa si crede che abbiamo la mente corta? Lo dici a me che so vita, morte e miracoli? Parliamo di carte di credito, anelli non dati, viaggi in Egitto. Parliamo di quando chiamava i fotografi e diceva ‘stiamo andando io e Flavio all’antica pista, fatevi trovare’. Vuoi le prove Elisabetta?

Una volta la fotografammo con Daniele D.D, facemmo delle foto io e Scarfone, lei stava con Daniele D.D. Però la signora all’epoca era fidanzata con un ragazzo di Napoli, un certo Antonio e abitavano in via Sistina. La beccammo con Daniele e il giorno dopo con un altro. Il giovedì incontrammo Daniele D.D e ci disse ‘guardate che bello questo anello che ho comprato per Elisabetta’. Scarfone gli disse ‘ma che sei pazzo? – ha continuato Maurizio Sorge – Lei ieri sera stava con un altro’. Ancora ci ringrazia Daniele D.D.

Quindi adesso Elisabetta sa che c’ha un anello in meno per colpa mia. In tutto questo lei dice ancora che non ha fatto la vita sbarazzina. Ma perché queste persone vanno in tv a raccontare bugie e noi dobbiamo stare a bocca aperta ad abboccare? Quando dicono queste cavolate ascoltate noi della strada che sappiamo tutto”.