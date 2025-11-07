17.3 C
Accuse a Fico: Fratelli d’Italia colpisce in Campania

Da stranotizie
La campagna elettorale per le Regionali in Campania si intensifica. Roberto Fico, candidato del centrosinistra, è stato attaccato da Fratelli d’Italia riguardo al presunto ormeggio della sua barca nell’ex comando marittimo Nato di Nisida, attualmente utilizzato dalla Marina e dall’Aeronautica militare.

La denuncia, priva di riscontri concreti, proviene dal senatore Sergio Rastrelli, commissario cittadino di FdI a Napoli. Con una nota e un’interrogazione urgente al ministro della Difesa Guido Crosetto, Rastrelli chiede chiarimenti sul possibile ormeggio in modo “abusivo e sine titulo” in una zona militare. Altri membri del partito di Giorgia Meloni hanno sostenuto Rastrelli, tra cui Marco Cerrato, che ha definito la situazione come un “copione di un’Italietta” e Imma Vietri, che ha sottolineato le “ombre” su chi si candida a governare la Campania.

Fico respinge con fermezza tali accuse, definendole “propaganda elettorale.” Ha dichiarato che si tratta di un attacco personale da parte di una destra priva di argomenti e programmi. Secondo Fico, l’opposizione sta cercando di distogliere l’attenzione su questioni sostanziali, affermando che tali “stupidaggini” rimarranno nel passato mentre la sua campagna prosegue e mira alla vittoria.

