All’epoca dei fatti le quindici vittime avevano tutte meno di 14 anni. Per l’accusa di averne abusato sessualmente il Tribunale di Catanzaro ha condannato a 13 anni e sei mesi di carcere don Roberto Mastro, dal 2007 al 2010 parroco di Belcastro (Cz). Gli abusi sarebbero avvenuti nell’oratorio della parrocchia.

Don Roberto Mastro, che è stato assolto da altri capi d’accusa mentre per alcuni è intervenuta la prescrizione, è stato inoltre condannato all’interdizione perpetua “da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno”, nonché “interdetto in via perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado” e “da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.

Infine, il parroco è stato anche “interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente per la durata della pena”. L’inchiesta che ha coinvolto don Roberto ha preso le mosse nel 2010 a seguito della denuncia di alcuni genitori, e si basa sulle dichiarazioni di molti testimoni nonché sui racconti dei minorenni vittime degli abusi. Non appena si seppe dell’indagine, don Roberto lasciò la Calabria. I giudici lo hanno condannato anche al risarcimento del danno alle parti civili e al pagamento delle spese sostenute dalle stesse parti civili.