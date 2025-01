Accusato di abusi da due donne, di cui una minorenne

Un volontario di un’associazione di Prato è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due giovani donne, una delle quali è minorenne. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito una misura cautelare di custodia in carcere, richiesta dal Procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, che ha espresso preoccupazioni riguardo a un possibile rischio di fuga o di inquinamento delle prove.

Secondo la Procura, l’arrestato ha abusato della “condizioni di inferiorità psichica e fisica” delle sue vittime, esercitando violenza sessuale mediante induzione. Le indagini sono state condotte dal personale della Questura di Prato con il sostegno della Polizia municipale. Attualmente, i dettagli riguardanti l’incidente sono limitati per proteggere le vittime e l’inchiesta stessa. Si presume che le violenze che hanno portato all’arresto possano non essere le uniche.

Non è chiaro se la denuncia sia stata presentata direttamente da una delle vittime o da terzi. Le due donne coinvolte erano beneficiarie dei servizi offerti dall’associazione di volontariato di cui il volontario fa parte, anche se il nome di questa associazione non è stato reso noto. La situazione è estremamente delicata e ulteriori indagini saranno necessarie per chiarire i dettagli della vicenda.