Accusa di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza

Svolta nelle indagini sulla morte di Ilaria Mirabelli, deceduta in un incidente il 25 agosto tra Lorica e Dipignano. Il Gip di Cosenza ha disposto l’arresto di Mario Molinari, ex fidanzato della vittima, accusato di omicidio stradale. Nonostante Molinari avesse sempre sostenuto la sua innocenza, dicendo che fosse Ilaria a guidare l’auto, le indagini dei Carabinieri hanno confermato il contrario, stabilendo che era lui al volante.

Secondo le forze dell’ordine, Molinari stava guidando sotto effetto di alcol e stupefacenti, e a una velocità elevata. I rilievi effettuati sull’auto hanno mostrato solo tracce di DNA maschile sia sul cambio che sul volante, supportando ulteriormente la versione che vedeva l’ex fidanzato come conducente. L’incidente si è verificato in corrispondenza di una curva a sinistra, che Molinari avrebbe affrontato in modo imprudente, invadendo la corsia opposta e perdendo il controllo del veicolo. A causa delle manovre azzardate, la Mirabelli, che non indossava la cintura di sicurezza, è stata sbalzata fuori dal mezzo e sarebbe morta sul colpo per un grave trauma al torace.

Molinari, invece, ha riportato solo lievi ferite. Anche se la Procura aveva richiesto la custodia in carcere, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Le indagini continuano per chiarire ulteriormente le circostanze dell’incidente. In questo contesto, il caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e l’uso di sostanze alcoliche alla guida.