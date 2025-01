Accresciuto Rischio di Malattie

Il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus ha dichiarato il 2024 come l’anno più caldo mai registrato, con temperature che hanno superato di 1.5 °C i livelli preindustriali. Questo primato ha superato quello del 2023, confermando una tendenza all’aumento globale delle temperature. Il giorno più caldo è stato il 22 luglio, con una temperatura media globale di 17.16 °C. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha evidenziato che l’aumento delle temperature comporta rischi diretti per la salute, favorendo la diffusione di malattie trasmesse da acqua, cibo, insetti e parassiti.

I dati climatici del 2024 mostrano record nelle temperature giornaliere, mensili e annuali, allineandosi ai peggiori scenari dell’accordo sul clima di Parigi del 2015. Carlo Buontempo, direttore del Copernicus Climate Change Service, ha affermato che le azioni concrete e immediate possono ancora influenzare positivamente il futuro climatico. L’aumento delle temperature è attribuibile all’incremento di gas serra nell’atmosfera, con le concentrazioni di anidride carbonica e metano che hanno raggiunto valori record.

Le conseguenze di queste temperature estreme si manifestano in eventi meteorologici ai limiti, come tempeste, inondazioni e incendi, che mettono a rischio la vita umana. Inoltre, il cambiamento climatico contribuisce all’aumento della diffusione di malattie infettive, grazie a condizioni più favorevoli come caldo e umidità, che favoriscono la proliferazione di vettori come zanzare e zecche. Malattie come il virus Zika, la febbre dengue e la malaria si stanno diffondendo in aree non precedentemente colpite, mentre le malattie idrotrasmesse aumentano a causa delle inondazioni.

L’impatto delle temperature elevate si estende anche all’alimentazione, poiché gli alimenti sono a maggior rischio di contaminazione da batteri, e alla produttività agricola, minacciata dalla siccità. Le ondate di calore influenzano ulteriormente la salute, con un incremento delle malattie cardiovascolari, respiratorie e renali, oltre a problemi di salute mentale. Secondo Alessandro Miani di Sima, il fenomeno della “solastalgia” si diffonde, generando ansia e stress tra le popolazioni vulnerabili a causa delle sfide poste dai cambiamenti climatici.