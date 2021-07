Anche Instagram, come già altri social network, sta cercando di impegnarsi per rendere più sicura la vita online dei più giovani: l’ultima novità riguarda la gestione dell’account, che da questa settimana sarà privato di default per chiunque ne crei uno nuovo e abbia meno di 18 anni (in Italia, meno di 16 in altri Paesi).

Secondo quanto spiegato, lo scopo è “impedire che i giovani vengano contattati da persone adulte che non conoscono o da cui non vogliono essere contattati” e “gli account privati sono il modo migliore per impedire situazioni di questo tipo”. Infatti, gli account privati consentono alle persone di controllare chi visualizza i loro contenuti o risponde e solo i follower possono vedere o commentare post, Storie e Reel; inoltre, Storie e Reel degli account privati non compaiono nella sezione Esplora o nei risultati delle ricerche per hashtag.

Da Instagram hanno riferito che un recente sondaggio ha dimostrato che i più giovani preferirebbero questo tipo di esperienza: 8 su 10 hanno accettato l’account privato come impostazione predefinita in fase di iscrizione. Quanto ai giovani che hanno già un account (pubblico) su Instagram, verrà mostrata loro una notifica che spiega i vantaggi di un account privato e come modificare in questo senso le impostazioni sulla privacy; ovviamente non c’è alcun obbligo: i più giovani possono comunque passare a un account pubblico o mantenerlo così se già lo hanno.

Una nuova tecnologia per individuare gli “adulti sospetti”

David Kleeman, uno dei vicepresidenti di Instagram, ha detto che “anche se molte piattaforme prevedono un’età minima di 13 anni per l’iscrizione (il riferimento è probabilmente a TikTok, ndr), spesso a quell’età non si ha una completa alfabetizzazione mediatica” e che “l’account privato come impostazione predefinita per i minori di 16-18 anni incoraggia i giovani a sviluppare consapevolezza, sicurezza di sé e abilità in quanto cittadini digitali e consente di sviluppare abitudini che durano tutta la vita”.

Secondo il social network delle immagini, che fa parte della galassia Facebook, la promozione degli account privati tra i giovani sarebbe un importante passo per “evitare contatti indesiderati con alcuni adulti” e per rendere sempre più difficile per questi adulti trovare gli account dei giovani: “Abbiamo sviluppato una nuova tecnologia che ci consente di individuare gli account che hanno mostrato comportamenti potenzialmente sospetti (inteso come account di adulti che sono stati bloccati o segnalati da persone giovani, ndr), per impedirgli di interagire con gli account di persone giovani”. Grazie a questa tecnologia, “non mostreremo a queste persone gli account dei giovani in Esplora, in Reels o in Account Suggeriti”; di più: “Nel caso in cui riuscissero comunque a risalire agli account di persone giovani cercandone il nome utente, non potranno seguirli e non potranno vedere i loro commenti sotto i post altrui o commentare i loro post”.

L’applicazione di questa tecnologia è per ora limitata agli account negli Stati Uniti, in Australia, Francia, Regno Unito e Giappone, ma presto arriverà anche in altri Paesi, Italia compresa.