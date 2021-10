Disponibili su TikTok 36 brani del catalogo musicale dei Beatles, i cui membri già erano presenti individualmente sulla piattaforma.

I Beatles sono tornati. Su TikTok, intendiamoci. “Quasi 60 anni dopo aver raggiunto il loro primo successo numero uno, i Beatles occupano un posto speciale nel cuore degli ascoltatori di musica in tutto il mondo“, ha scritto la piattaforma in un post sul blog aziendale. “In questo #Rocktober, siamo entusiasti di annunciare che i Fab Four si sono ufficialmente uniti a TikTok, portando con sé dozzine delle loro canzoni più amate“.

The Beatles

I Beatles arrivano su TikTok

Grazie a un accordo con le etichette discografiche Apple Corps Ltd./Capitol/UMe, TikTok ha aggiunto 36 brani di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr alla sua libreria, il che significa che i creatori di contenuti potranno usare le tracce dei Beatles nei propri video. L’annuncio dell’azienda:

Fa parte dell’accordo anche un account TikTok dei Beatles (@TheBeatles) che conterrà filmati dietro le quinte delle sessioni di registrazione di Let It Be, l’ultimo album in studio del quartetto, insieme a “tuffi profondi nella creazione di singole canzoni, con interviste a Paul McCartney e Ringo Starr“, secondo quanto riferisce TikTok.

Le canzoni disponibili sul social

Tra le canzoni ora disponibili per i TikTokers, ci sono Get Back, Across the Universe, I’ve Got a Feeling, I Me Mine, The Long and Winding Road, I Want To Hold Your Hand, Eleanor Rigby e l’iconica Hey Jude.

L’arrivo dei Beatles su TikTok dà il via al già citato #Rocktober, la celebrazione – della durata di un mese – della piattaforma di artisti rock contemporanei che condividono la loro musica su TikTok e delle “figure imponenti che hanno spianato loro la strada“, afferma TikTok.

Anche se questa è la prima volta che la musica dei Beatles arriva (ufficialmente) su TikTok, i membri della band già erano presenti, in maniera individuale, sulla piattaforma. TikTok ha introdotto, infatti, il catalogo solista di Lennon nell’ottobre 2020, quello di McCartney nel dicembre 2020, quello di Starr nel luglio 2021 e quello di Harrison nell’agosto 2021.