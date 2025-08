Accordo USA-UE sui dazi: segnali di distensione economica

L’intesa commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea segna una svolta significativa dopo mesi di incertezze legate alle tensioni sui dazi. L’accordo, raggiunto nel fine settimana, prevede una tariffa reciproca del 15% e l’annullamento della prevista tariffa del 30% sulle importazioni europee, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° agosto.

L’accordo, pur essendo stato firmato da leader di alto profilo come il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente Trump, manca di dettagli operativi e non è giuridicamente vincolante. Secondo esperti, è un passo pragmatico per evitare un’escalation nelle relazioni commerciali, simile a quella vissuta con la Cina nei mesi precedenti.

Sebbene l’accordo rappresenti un risultato positivo rispetto a uno scenario potenzialmente più sfavorevole, non si configura come un vero successo. Infatti, per essere considerevole, un accordo commerciale dovrebbe garantire benefici tangibili per entrambe le parti, attraverso un accesso aumentato al libero scambio. I dettagli sulle future tariffe rimangono vaghi, il che limita la chiarezza della situazione.

L’intesa fornisce un quadro di riferimento più definito sulle tariffe, riducendo la preoccupazione dell’incertezza che ha caratterizzato il periodo di insediamento dell’amministrazione Trump. Tuttavia, resta da vedere chi sopporterà i costi delle tariffe, se i consumatori finali oppure i produttori e gli importatori. Questo aspetto dipenderà dal tipo di prodotto e dalla capacità delle imprese di gestire i prezzi.

Infine, il presidente Trump potrebbe riesaminare la questione dei dazi, mentre continuano le indagini relative alla Sezione 232, che riguardano l’impatto di alcune industrie sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. I mercati finanziari hanno reagito positivamente all’accordo, suggerendo una certa stabilità, mentre fattori esterni, come gli stimoli fiscali in Germania, potrebbero contribuire alla crescita europea.