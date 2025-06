Accordo USA-Cina: rilancio commerciale e strategie di chip

L’accordo tra Stati Uniti e Cina ripristina la tregua commerciale di maggio a Ginevra e affronta questioni cruciali come le terre rare e i semiconduttori. La Cina necessita di chip avanzati per il suo sviluppo tecnologico, mentre gli Stati Uniti dipendono dai minerali critici cinesi, essenziali per l’industria automobilistica.

Tra i punti principali dell’intesa, la Cina si impegna a ridurre i controlli sulle esportazioni di terre rare e a autorizzare tutte le richieste di magneti dalle aziende americane. Tuttavia, Pechino stabilirà un limite di sei mesi per le licenze di esportazione destinate a produttori automobilistici statunitensi, mantenendo così un certo margine di manovra in caso di nuove tensioni commerciali. La Cina domina il mercato dei minerali con circa il 60% della produzione globale.

Per quanto riguarda i chip, gli Stati Uniti rimuoveranno alcune restrizioni alle esportazioni, ma il segretario al commercio, Howard Lutnick, ha specificato che non saranno inviati i migliori chip alla Cina. Questo segna un cambio rispetto alla strategia dell’amministrazione Biden, che aveva limitato l’accesso della Cina alla tecnologia americana.

In ambito educativo, Washington accetterà studenti cinesi nei college americani nonostante la recente stretta sui visti. Infine, i dazi rimangono invariati rispetto ai livelli stabiliti durante il vertice di Ginevra, con le tariffe fissate rispettivamente al 30% e al 10%. Donald Trump ha menzionato la possibilità di tariffe sul made in China al 55%, includendo quelle imposte nel suo primo e secondo mandato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it