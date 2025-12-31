Accordo UniCredit: nuove assunzioni e sostegno alle donne vittime di violenza

Il segretario nazionale della Fisac Cgil, Riccardo Sanna, ha commentato l’accordo raggiunto tra sindacati e Unicredit, sottolineando che esso rappresenta un importante risultato per il settore e per il Paese in termini di nuova occupazione. Sanna ha aggiunto che l’accordo dimostra quanto il lavoro sia un elemento centrale e insostituibile del sistema, perno sul quale innestare il cambiamento e guardare al futuro.

L’accordo recepisce il protocollo Abi e dà una risposta concreta al contrasto della violenza contro le donne. Il coordinatore Fisac Cgil gruppo UniCredit, Francesco D’Agostino, ha spiegato che l’intesa favorisce il ricambio generazionale con un tasso del 90%, corrispondente a nuove assunzioni di lavoratrici e lavoratori in apprendistato che andranno a sostituire le persone che avevano già fatto domanda di adesione al fondo di solidarietà.

Tra i punti raggiunti dal negoziato si prevede la sostituzione dei neo-assunti che dovessero decidere di lasciare il gruppo, fino a capienza totale, affinché l’aumento dell’occupazione sia effettivo. Inoltre, è stato recepito interamente il Protocollo ABI in sostegno alle donne vittime di violenza, che consentirà di far assumere nel prossimo triennio 58 fra donne e figli e figlie di donne vittime di femminicidi.

L’accordo permetterà di attivare tutte le misure atte a sostenere il percorso di indipendenza economica delle donne e dei loro familiari che vivono queste drammatiche situazioni, come la sospensiva sui mutui. L’accordo è quindi non solo rivolto a creare e tutelare la buona occupazione nel gruppo bancario, ma anche a intervenire concretamente sull’annoso problema sociale della violenza sulle donne dando strumenti concreti alle famiglie che ne sono purtroppo colpite.