Accordo Ue-Usa sui dazi: possibili sviluppi e sfide future

Un’intesa sui dazi tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti sembra avvicinarsi, con una possibile tariffa del 15% sulle esportazioni europee. Tale misura, se confermata, sarebbe inferiore al 30% proposto in precedenza dal presidente Trump, considerata insostenibile dall’Unione. Gli ambasciatori europei hanno discusso la questione e paesi dell’Unione sembrerebbero predisposti ad accettare questa nuova aliquota, anche se inizialmente avevano giudicato insoddisfacente l’accordo tra Gran Bretagna e Stati Uniti, che prevede un dazio del 10%.

Il 15% rappresenterebbe un incremento rispetto all’attuale 10% dei dazi reciproci, ma sarebbe comunque più basso rispetto al 25% imposto sulle automobili e al 50% sui metalli. L’accordo includerebbe la clausola della “Nazione più favorita”, già utilizzata per garantire trattamenti equi e che ha finora mantenuto tariffe medie del 4,8%.

Bruxelles è attivamente impegnata in negoziati per esenzioni su determinati prodotti, come aerei, bevande alcoliche e dispositivi medici. Le auto e una parte di acciaio e alluminio sarebbero soggetti al nuovo dazio, mentre la Commissione sta esplorando limiti per future tariffe in settori come farmaceutici e semiconduttori.

Nel frattempo, l’Unione continua a preparare contromisure in caso di mancato accordo. Sono stati unificati due elenchi di prodotti americani per un valore totale di 93 miliardi di euro, su cui si potrebbe applicare un dazio del 30%. Inoltre, un gruppo di 15 paesi ha espresso sostegno per l’uso di strumenti anti-coercizione, come possibili restrizioni su servizi finanziari e digitali.