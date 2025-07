Accordo UE-USA: Italia festeggia per l’unità commerciale

Un accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti ha suscitato grande soddisfazione nel Governo italiano. La premier Giorgia Meloni, insieme ai vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, ha espresso un giudizio positivo, sottolineando l’importanza della intesa per evitare conflitti commerciali tra le due sponde dell’Atlantico.

La dichiarazione congiunta evidenzia che, mentre si esaminano i dettagli dell’accordo, la percentuale di dazi fissata al 15% appare sostenibile, purché non si sommi ai dazi precedenti. Inoltre, il governo italiano si impegna a lavorare a Bruxelles per promuovere un Mercato Unico più forte, semplificando la burocrazia e diversificando le relazioni commerciali, per ridurre la dipendenza da fonti esterne.

Il testo rileva la necessità di misure di sostegno a livello nazionale, da attivare anche sul piano europeo, per i settori che potrebbero subire gli effetti delle nuove politiche tariffarie statunitensi. L’accordo, secondo il governo, è un risultato del lavoro congiunto delle istituzioni europee e degli Stati membri, inclusa l’Italia, che hanno cercato di evitare polarizzazioni e conflitti aperti.

Infine, viene ribadita l’importanza di mantenere l’unità dell’Occidente, sottolineando come le divisioni possono indebolire tutti di fronte alle sfide globali. L’accordo è visto come una garanzia di stabilità per le economie interconnesse dell’Unione Europea e degli Stati Uniti.