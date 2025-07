Accordo UE-USA: impatti economici e sfide future

Si è recentemente raggiunto un accordo significativo tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, con tariffa del 15% su alcune merci. Donald Trump ha definito l’intesa come “la più grande mai raggiunta”, sebbene non tutte le categorie siano coinvolte. Le tariffe sull’acciaio e l’alluminio rimangono al 50%, e il futuro delle tasse sull’industria automobilistica è incerto.

Il cambio sfavorevole del dollaro rispetto all’euro rende la situazione ancora più complessa per l’Europa. Gli esperti stimano che un aumento del 15% delle tariffe potrebbe costare all’Italia circa 23 miliardi di euro. La posizione dell’Unione Europea, tradizionalmente più aperta al commercio, risulta quindi danneggiata da un accordo che privilegia gli Stati Uniti.

Inoltre, l’Unione Europea è confrontata con un bilancio complesso, con necessità di spesa elevata in settori critici come la difesa e l’energia. Anche se l’accordo ha suscitato un certo sollievo, rimangono molte incognite da affrontare, incluse le spese per gas liquefatto e armamenti.

Ursula von der Leyen ha accettato di riconoscere un disequilibrio commerciale con gli USA, spostando il focus su un’economia che, secondo alcuni analisti, beneficia della supremazia tecnologica americana. Tuttavia, ci si interroga sulle strategie alternative dell’Unione Europea, che potrebbe dover trovare nuovi modi per sostenere le proprie imprese e lavoratori, piuttosto che accettare passivamente le imposizioni americane.

Il futuro degli accordi commerciali rimane incerto, con il rischio che questa intesa possa non fermare le tensioni esistenti o future nei rapporti tra le due potenze.