Accordo UE per il benessere degli animali in Europa

Gli animali devono essere trattati in modo adeguato e non commercializzati illegalmente. stato negoziato un accordo che stabilisce norme più severe per il commercio di cani e gatti, consentendo di affrontare i problemi degli allevamenti intensivi e del commercio illegale di animali.

L’accordo introduce norme minime di benessere degli animali, stabilisce regole per la tracciabilità e armonizza la legislazione. I principali principi di benessere garantiti dall’accordo sono: l’allevamento regolamentato, con limiti di frequenza e un’età minima e massima; il divieto di alcune pratiche di allevamento, come la consanguineità, l’allevamento di ibridi e le mutilazioni dolorose come il taglio delle orecchie o la rimozione degli artigli, tranne che per indicazioni mediche; la fornitura di acqua pulita e fresca a sufficienza, cibo sufficiente e condizioni di alloggio adeguate; l’accesso quotidiano a un’area all’aperto o la possibilità di essere portati a passeggio ogni giorno per i cani di età superiore alle otto settimane.