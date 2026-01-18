Accordo Ue-Mercosur

La firma dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Mercosur è avvenuta ad Asunción, capitale del Paraguay, dopo un negoziato durato ventisei anni. L’accordo mette in relazione due blocchi di oltre 700 milioni di consumatori complessivi, aprendo uno dei più grandi spazi commerciali al mondo.

L’intesa è stata sottoscritta dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente di turno dell’alleanza sudamericana, il paraguaiano Santiago Peña. L’accordo prevede l’eliminazione progressiva dei dazi sul 91% dell’export europeo verso Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay e sul 92% di quelle del Mercosur dirette nel Vecchio Continente, con risparmi stimati per le imprese Ue in oltre 4 miliardi di dollari l’anno.

Per l’Italia, il potenziale è rilevante, con un valore degli scambi con i Paesi sudamericani pari a 16,4 miliardi di euro, che riguarda settori chiave come macchinari, chimica, farmaceutica, acciaio e apparecchiature elettriche. L’agroalimentare di qualità è indicato come uno dei principali beneficiari, grazie alla tutela di 57 indicazioni geografiche italiane.

Tuttavia, la contestazione del mondo agricolo è in crescita, con Coldiretti che considera l’intesa penalizzante per i produttori europei e teme una concorrenza al ribasso su standard ambientali e sanitari. È annunciata una grande mobilitazione a Strasburgo davanti al Parlamento europeo per bloccare la ratifica dell’accordo.

Il presidente brasiliano Lula non ha partecipato alla firma dell’accordo, adducendo impegni pregressi in agenda. La sua assenza ha suscitato malumori e ha permesso al presidente argentino Milei di monopolizzare la scena politica ad Asunción. Milei ha espresso il suo apprezzamento per la leadership europea e ha sottolineato che il suo impegno e il suo sostegno sono stati decisivi per la finalizzazione dell’accordo.