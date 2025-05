Accordo Ue-Mercosur: timori per i popoli indigeni brasiliani

L’accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur preoccupa le popolazioni indigene del Brasile. I rappresentanti di queste comunità temono che la maggiore apertura al mercato europeo porti a un aumento dello sfruttamento agricolo dei loro territori. Le preoccupazioni riguardano l’impatto ambientale e la perdita di terre ancestrali, già fragili a causa della pressione economica. Le popolazioni autoctone si mobilitano per far sentire le proprie voci e proteggerne i diritti in questo contesto di crescente commercio internazionale.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com