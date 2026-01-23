Accordo UE-Mercosur sospeso

L’accordo firmato il 17 gennaio mirava a creare un’area di libero scambio che coprisse oltre 700 milioni di consumatori e a rafforzare la posizione geostrategica dell’Unione europea. Tuttavia, dispute politiche, l’opposizione di alcuni Stati membri e le proteste di massa degli agricoltori a Strasburgo hanno portato alla decisione di deferire l’accordo alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Nella votazione al Parlamento europeo, 334 eurodeputati hanno sostenuto la richiesta del parere della CGUE, 324 hanno votato contro e 11 si sono astenuti. Di conseguenza, la ratifica dell’accordo è stata sospesa almeno fino a quando la Corte non emetterà il proprio parere, il che potrebbe richiedere anche più di un anno.

Al centro della controversia c’è il cosiddetto meccanismo di riequilibrio, che consente ai Paesi del Mercosur di adottare misure compensative se future normative dell’UE dovessero limitare le loro esportazioni verso l’Europa. I critici temono che ciò possa includere anche future regole in materia di standard ambientali e di qualità.

La decisione degli eurodeputati è stata influenzata anche da manifestazioni di massa degli agricoltori a Strasburgo, che per diversi giorni hanno bloccato l’area intorno al Parlamento con veicoli agricoli.

Il voto ha messo in luce profonde divisioni politiche nel Parlamento europeo. Ora la questione passa alla CGUE, che valuterà la conformità dell’accordo ai Trattati dell’UE. In pratica, ciò significa sospendere per un periodo prolungato qualsiasi decisione parlamentare sull’accordo. L’accordo UE–Mercosur, negoziato per oltre 20 anni, è stata una delle più grandi iniziative commerciali dell’UE degli ultimi decenni. Ora, all’ombra di dispute politiche e proteste di massa, il suo futuro resta incerto.