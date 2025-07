Accordo UE-Mercosur: sfide e opportunità per il futuro

Oggi, in un contesto di crescente rilevanza per le relazioni internazionali, si svolgerà un evento online dedicato all’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il Mercosur. Questo incontro, intitolato “Construindo uma agenda de desenvolvimento global: o Acordo União Europeia–Mercosul”, avrà inizio alle 17.30 ora di Brasilia e alle 22.30 ora italiana.

Il webinar è organizzato dall’Associazione di Amicizia Italia-Brasile in collaborazione con Pantalica Partners, Circolo Italiano, Fundação Getulio Vargas (FGV) e Tusa Advisory. L’apertura sarà affidata a Fabio Porta, deputato del Partito Democratico eletto in Sud America, mentre il panel includerà esperti e rappresentanti di diverse organizzazioni. Tra gli intervenuti figurano Salvatore Milanese di Pantalica Partners, Roberto Panzarani, vicepresidente dell’Associazione di Amicizia Italia-Brasile, e l’Ambasciatore Rubens Ricupero, ex Ministro delle Finanze del Brasile.

Durante il webinar, si affronteranno tematiche cruciali quali le energie rinnovabili, le catene di valore sostenibili e la cooperazione economica, riflettendo sull’importanza strategica del dialogo tra Europa e Sud America. Secondo l’On. Porta, l’evento rappresenta una significativa opportunità per esplorare in profondità questi argomenti, mentre l’accordo UE-Mercosur riacquista centralità nel dibattito globale.