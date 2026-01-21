Accordo Ue-Mercosur: opportunità per la birra italiana

L’accordo Ue-Mercosur rappresenta una grande opportunità per l’apertura di nuovi mercati. Il settore della birra in queste aree vale circa 40 miliardi di dollari e il solo Brasile è un mercato da 140 milioni di ettolitri.

Federico Sannella, presidente di Assobirra, sottolinea che esistono due sfide decisive: la capacità delle imprese, in particolare piccole e medie, di raggiungere quei mercati e costruire filiere sostenibili, e la tutela del made in Italy, perché il valore dell’export nasce dal produrre in Italia.

La filiera agricola va sostenuta, in particolare l’orzo distico, una filiera piccola ma strategica, che deve restare nel Paese anche in caso di ratifica dell’accordo.

Sannella osserva che la riduzione di un centesimo per ettolitro e grado Plato può apparire limitata, ma rappresenta un segnale politico forte, perché indica che il Paese crede in questa filiera.

Sannella conclude che ora servono misure di lungo periodo, le imprese devono poter investire con uno scenario fiscale chiaro e stabile, dall’agricoltura all’industria fino all’Horeca e alla distribuzione.

I consumi calano per l’aumento dei costi e per il cambiamento degli stili di vita dei giovani, che bevono meno alcol, per questo è strategico investire nelle birre analcoliche e nelle nuove categorie, accompagnandole con regole che ne favoriscano lo sviluppo.