Accordo Triennale tra IEG e Federcostruzioni

Una manifestazione che aspira a diventare un punto di riferimento a livello europeo deve basarsi non solo sull’organizzazione, ma anche sulla collaborazione con i protagonisti dei settori rappresentati. Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di IEG, sottolinea l’importanza della partnership dopo la firma dell’accordo che unisce il Key di Rimini a Federcostruzioni, la Federazione di Confindustria che rappresenta la filiera italiana delle costruzioni. Questo accordo triennale è ritenuto fondamentale per mettere in luce, nei prossimi anni, l’importanza della transizione energetica nel settore delle costruzioni. Peraboni evidenzia che non sarebbe stato possibile rappresentare adeguatamente questo settore senza la collaborazione con Federcostruzioni, spiegando che il supporto reciproco è essenziale per affrontare le sfide future. L’intesa segna un passo significativo verso la creazione di un “faro acceso” sulle esigenze del settore, riflettendo un impegno comune verso l’innovazione e la sostenibilità. In questo contesto, l’alleanza con i principali attori del mercato edile e infrastrutturale rappresenta un’opportunità strategica per il rafforzamento e l’evoluzione della manifestazione.