Accordo tra Università di Torino e NTU di Singapore

Lo scorso primo settembre, l’Università di Torino e la Nanyang Technological University (NTU) di Singapore hanno firmato un accordo di collaborazione per offrire agli studenti la possibilità di accedere a quattro programmi di dottorato sotto la formula di supervisione congiunta. I dottorati attivati riguardano le scienze biologiche e biotecnologie applicate, chimica e scienze dei materiali, scienze della terra e fisica.

L’accordo è stato siglato dal rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, e dal vicepresidente di NTU, Christian Wolfrum, e rappresenta un risultato della missione istituzionale del giugno precedente. La cerimonia di firma si è tenuta presso l’ambasciata d’Italia a Singapore, alla presenza del viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini. Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di relazioni tra Italia e Singapore, in cui sono stati sottoscritti altri memorandum di intesa.

La Nanyang Technological University è una prestigiosa università di ricerca, situata al dodicesimo posto nel QS World University Ranking, con circa 38.000 studenti e significativi finanziamenti statali. La supervisione congiunta tra UniTo e NTU segna l’inizio di una collaborazione che potrà espandersi con futuri accordi per il doppio titolo di dottorato e su altre discipline.

Durante la sua visita a Singapore, il rettore Geuna ha anche incontrato il direttore della ricerca dei Giardini botanici, patrimonio dell’Unesco, per proporre uno scambio di ricercatori e dottorandi. Inoltre, ha discusso con il presidente della National University of Singapore l’avvio di altre collaborazioni a livello di dottorato. Tra i temi di ricerca potenziali, vi è l’oncologia pediatrica, facilitata dalla presenza di rinomati esperti.