Accordo tra Trump e Musk: intelligenza artificiale per USA

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti ha annunciato un accordo con xAi che permetterà alle agenzie federali di accedere ai modelli di intelligenza artificiale sviluppati da Elon Musk. L’Amministrazione dei servizi generali (GSA) ha reso nota l’intesa, che prevede la disponibilità dei sistemi Grok 4 e Grok 4 Fast a un costo simbolico di 42 centesimi, cifra ispirata al romanzo di fantascienza “Guida galattica per gli autostoppisti”, molto apprezzato da Musk.

Questo nuovo partenariato si aggiunge a quelli già in essere tra la GSA e altre aziende, come Google, OpenAI e Anthropic, tutte ritenute leader nello sviluppo di intelligenza artificiale avanzata. OpenAI e Anthropic forniscono i loro modelli per un dollaro, mentre Google ha fissato un prezzo di 47 centesimi. Le quattro aziende hanno anche contratti da 200 milioni di dollari con il dipartimento della Difesa.

Josh Gruenbaum, commissario del Servizio federale per le acquisizioni della GSA, ha spiegato che l’obiettivo è stimolare una forte concorrenza e dinamismo nel mercato dell’IA. Ha aggiunto che un’innovazione in un modello incoraggia le altre aziende a seguire l’esempio, pur mantenendo l’indipendenza nelle decisioni e dando priorità all’efficienza.

L’accordo potrebbe anche segnare un avvicinamento tra Musk e Trump, dopo tensioni precedenti. Durante una commemorazione recente, i due sono stati visti insieme, discutendo. Musk ha espresso l’intenzione di collaborare con Trump per implementare rapidamente l’IA nel governo, ribadendo la necessità di mantenere la neutralità politica nei modelli, in linea con un ordine esecutivo firmato da Trump che vieta l’uso di chatbot di parte.