Accordo sul clima nell’UE: taglio emissioni al 90%

L’Unione Europea ha raggiunto un accordo sul clima, noto come Green Deal, che prevede una riduzione delle emissioni di gas serra del 90% entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990. Mentre la maggioranza degli stati membri ha approvato l’accordo, Polonia, Slovacchia e Ungheria hanno votato contro, e Belgio e Bulgaria si sono astenute. L’Italia ha scelto di sostenere l’intesa.

Questo accordo rappresenta un primo passo verso i negoziati con il Parlamento Europeo. Sebbene il cammino sia ancora lungo, è positivo che la maggioranza degli stati membri abbia trovato un accordo, un obiettivo non scontato.

La questione è emersa nel contesto dell’allerta lanciata dall’Onu in vista della Cop30 in Brasile. Gli impegni globali attuali potrebbero portare a un aumento della temperatura globale tra 2,3 e 2,5 gradi entro il 2100. Secondo il professor Giorgio Passerini, esperto di inquinamento ambientale, il rapporto annuale sul divario delle emissioni dell’Unep evidenzia un peggioramento nella situazione del riscaldamento globale. Passerini sottolinea che spesso gli accordi sul clima non vengono rispettati e che le decisioni necessitano di una cooperative globale.

Il docente nota anche che gli Stati Uniti stanno ostacolando gli sforzi per il clima, mentre la Cina, pur promuovendo l’elettrificazione, utilizza ancora carbone per la produzione di pannelli fotovoltaici. Passerini evidenzia che la produzione di energia da fonti rinnovabili è di circa il 20% più economica rispetto ai combustibili fossili, mentre l’energia nucleare risulta la più costosa.

Il professor Passerini conclude che la decarbonizzazione offre vantaggi non solo ambientali ma anche economici e per la salute pubblica, contribuendo a ridurre l’inquinamento atmosferico, una delle principali cause di mortalità al giorno d’oggi.