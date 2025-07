Accordo strategico per la sicurezza ferroviaria in Ucraina

Nel settore tecnologico, la collaborazione è fondamentale per il progresso e l’innovazione. Recentemente, due aziende hanno unito le forze per affrontare importanti sfide nel campo della sicurezza ferroviaria.

MERMEC e IMPULSE hanno infatti firmato un accordo di Partnership Strategica finalizzato allo sviluppo di sistemi innovativi per la sicurezza nel settore ferroviario. L’atto è stato ufficializzato dai leader delle due aziende: Vito Pertosa, Presidente e CEO di MERMEC, e Volodymyr Yeliseyev, Presidente di IMPULSE. La cerimonia di firma si è svolta durante la conferenza “Ukraine Recovery”, attualmente in corso a Roma, in presenza del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il progetto mira a migliorare la cooperazione tecnologica sulla rete ferroviaria ucraina, proponendo un sistema che la allinei agli standard europei. Secondo Pertosa, l’iniziativa rappresenta un passo importante per modernizzare e rendere più sicura l’infrastruttura ferroviaria in Ucraina, contribuendo così alla sua integrazione nei circuiti europei. La partnership punta a combinare esperienze e know-how delle due aziende per realizzare soluzioni tecnologiche all’avanguardia, vitali per il futuro del trasporto ferroviario nella regione.