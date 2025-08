Accordo storico in Serie A: i calciatori accettano tagli salariali

Il calcio italiano sta vivendo un cambiamento significativo con il recente accordo tra la Lega Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori. Questo accordo prevede, per la prima volta, una riduzione del 25% degli stipendi per i calciatori in caso di retrocessione in Serie B.

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha descritto questo rinnovo come un momento di grande importanza per il calcio italiano. Ha sottolineato che l’intesa, raggiunta attraverso un dialogo costruttivo, mira a rafforzare le regole e i principi che disciplinano le relazioni tra le società e i calciatori. Simonelli ha espresso soddisfazione per come le società di Serie A abbiano collaborato con serietà e coesione nella revisione dell’accordo.

Inoltre, il presidente ha evidenziato l’importanza del dialogo tra la Lega e l’AIC, definendolo fondamentale per affrontare le sfide del calcio moderno. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un sistema più solido e sostenibile, dove le esigenze di club e calciatori possano trovare un equilibrio.

Il rinnovo dell’accordo rappresenta, secondo Simonelli, un passo avanti per il movimento calcistico italiano, celebrando i progressi ottenuti nella tutela e nella crescita del settore.