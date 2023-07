Accordo Sampdoria-SACE: vince la sostenibilità

– Con la conferma, da parte della CO.VI.SOC., dell’iscrizione dell’U.C. Sampdoria al campionato di Serie B 2023/2024, si aggiunge un altro importante tassello per la salvezza della società, iniziato con l’intervento di Aser Capital Ltd e Gestio Capital Ltd di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.

Punto di partenza è stato l’accordo con i creditori e in primis con SACE, che rappresenta il primo creditore della società. Grazie al supporto di SACE gli investitori hanno potuto finalizzare l’operazione, garantendo così la continuità del club.

Parte importante dell’accordo con SACE è l’impegno della nuova proprietà a promuovere concrete iniziative su tematiche ESG, a sostegno del tessuto sociale, a supporto dei giovani e delle fasce sociali più deboli, nell’ambito di un percorso condiviso con SACE stessa.

In linea con gli obiettivi dell’accordo di ristrutturazione sarà garantito, tra gli altri, l’accesso gratuito alle strutture sportive di U.C. Sampdoria per i minori appartenenti a famiglie a basso reddito e per soggetti con disabilità, nonché saranno organizzati eventi sportivi i cui proventi saranno devoluti in beneficenza, oltre a visite educative presso istituti scolastici di Genova.

“Abbiamo fatto squadra con la Sampdoria per dare continuità a una società che vanta una importante storia, anche attraverso un percorso che si fonda su valori ESG e mette al centro azioni concrete sul territorio a beneficio della collettività” ha dichiarato Valerio Ranciaro, Chief Credit and Restructuring Officer di SACE.