16.2 C
Roma
venerdì – 7 Novembre 2025
Attualità

Accordo per la Coesione: 1,16 miliardi per l’Italia verde

Da stranotizie
Accordo per la Coesione: 1,16 miliardi per l’Italia verde

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede l’assegnazione di oltre 1,16 miliardi di euro al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Questo accordo comporta investimenti superiori a 2,1 miliardi di euro.

Il ministro ha sottolineato l’importanza di queste risorse, destinate a interventi concreti per la transizione energetica, la tutela ambientale e il rafforzamento delle capacità amministrative, con una particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno, che riceveranno l’80% dei fondi.

Le risorse saranno utilizzate in tre ambiti principali: 230 milioni di euro saranno investiti in progetti di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili; circa 900 milioni di euro saranno impiegati per interventi legati al rischio idrogeologico, alla tutela della biodiversità, alla gestione sostenibile delle acque, all’economia circolare e alle bonifiche; oltre 30 milioni di euro saranno destinati al supporto tecnico per attuare gli interventi.

L’Accordo prevede un totale di 95 interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, accompagnati da cronoprogrammi specifici e da un sistema di monitoraggio coordinato tra il MASE e la Presidenza del Consiglio. Questo assicurerà la piena attuazione e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

Il ministro Pichetto ha definito questa iniziativa un elemento cruciale della politica di coesione per il periodo 2021-2027, sottolineando la sua integrazione con le azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e altri strumenti nazionali per la crescita sostenibile.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Borse europee in ribasso, impatti delle banche centrali
Articolo successivo
Bacio al Grande Fratello: nasce l’amore tra Anita e Jonas
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.