Accordo Pandemico OMS: Italia e Astenzione Ingiustificabile

Il Pandemic Agreement dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) è stato adottato il 20 maggio 2025 a Ginevra, con 124 Paesi favorevoli e 11 astenuti, tra cui l’Italia. Gli Stati Uniti, già ritirati dall’OMS, non hanno partecipato. L’accordo entrerà in vigore dopo la ratifica prevista nel maggio 2026 e sarà accompagnato dal documento «PABS», che stabilisce norme sulla condivisione di agenti patogeni e i benefici derivanti dalla ricerca.

L’accordo rappresenta un’iniziativa multilaterale per migliorare la cooperazione internazionale nella prevenzione e risposta alle pandemie, affrontando le disuguaglianze evidenziate dal COVID-19, in particolare l’accesso a test e vaccini nei Paesi a basso reddito. Durante i preparativi, è stata garantita la sovranità dei singoli Stati, con l’OMS che non potrà imporre misure, ma solo fornire raccomandazioni.

Nonostante il ruolo attivo dell’Unione Europea nella redazione dell’accordo, alcuni Paesi membri, tra cui l’Italia, si sono astenuti, suscitando critiche. La giustificazione dell’astensione sarebbe legata al rispetto della sovranità nazionale, ma l’articolo 3 dell’accordo assicura ampie garanzie sui diritti dei membri. La scelta di astenersi è vista come un’opzione insostenibile, riflettendo una mancanza di visione globale e di responsabilità.

In Italia, il dibattito sulla cooperazione internazionale è acceso e segmentato, con alcuni che auspicano una posizione più isolazionista, ignorando il necessario approccio multilaterale. La situazione è aggravata dall’assenza di una strategia nazionale sulle questioni di salute globale. L’Accordo Pandemico mira a garantire l’accesso universale a risorse sanitarie vitali e rappresenta un passo verso la solidarietà globale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.corriere.it