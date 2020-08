Accordo milionario (in dollari) tra Mozilla e Google. Il motore di ricerca di Mountain View resterà, almeno fino al 2023, come sistema predefinito sul browser. La notizia è stata anticipata, prima della comunicazione ufficiale, da ZDNet, riportando quanto dichiarato da uno dei portavoce di Mozilla: “La partnership di Mozilla con Google è ancora in corso, e Google rimane il provider di ricerca predefinito su Firefox in diverse nazioni in tutto il mondo. Abbiamo recentemente esteso la partneship, e i nostri rapporti con Google non sono destinati a cambiare”.

Non è dato sapere ufficialmente quanto Google abbia pagato per questa partnership, ma le voci raccolte negli ambienti di Mountain View parlano di circa 450 milioni di dollari. Solo in autunno, comunque, sapremo la reale entità economica dell’intesa.

L’accordo dà un po’ di ossigeno all’azienda che ha prodotto il browser Firefox, dopo un periodo molto duro, dovuto sia alla pandemia da coronavirus, sia alla rivalità di Chrome e, più recentemente, di Microsoft Edge. Mozilla aveva persino annunciato il licenziamento di 250 dipendenti, un quarto del totale. A gennaio, erano già stati licenziati 70 dipendenti. Possibile ora che, con questo accordo con Google, la società riesca a rilanciarsi.

L’obiettivo sarebbe la messa in cantiere di nuovi prodotti destinati direttamente ai consumatori, tutti comunque basati su Firefox. La maggior parte delle entrate, fino ad ora, provenivano dagli sviluppatori dei motori di ricerca che tendono a ottenere di avere su più browser possibili il proprio sistema di default. Ora Mozilla, oltre alla partnership con Google, sembra cercare anche altre strade indipendenti dai motori di ricerca.