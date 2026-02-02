Accordo Mercosur-Ue: agricoltori italiani chiedono reciprocità

Il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, ha commentato positivamente la decisione del Parlamento europeo di rinviare l’accordo Mercosur alla Corte di giustizia Ue. Fini ha definito determinante la manifestazione organizzata a Strasburgo, sottolineando che la sospensione della ratifica rappresenta un’opportunità per ottenere maggiori garanzie a tutela degli agricoltori e dei cittadini europei.

Il voto dell’Eurocamera, sebbene non a larga maggioranza, rinvia l’accordo alla verifica di compatibilità con i trattati Ue. Fini ha specificato che questo apre uno spazio di pressione importante per garantire reciprocità, controlli rigorosi e clausole di salvaguardia automatiche. Cia è pronta al confronto su questi temi, considerati cruciali per la competitività produttiva e gli standard sanitari e ambientali, che devono essere applicati anche ai produttori e allevatori europei.

L’attenzione è ora rivolta alla fase di implementazione. Fini ha concluso affermando che le proteste degli agricoltori e l’ultimo atto del Parlamento Ue inviano un messaggio chiaro: gli accordi commerciali internazionali devono basarsi su regole eque per garantire cibo sano, sicuro e trasparente.