Accordo Mediobanca-BEI: 100 milioni per microimprese italiane

La recente collaborazione tra la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e Mediobanca segna un passo significativo nel supporto all’accesso al credito per le imprese italiane. I due istituti hanno stipulato un accordo del valore di 100 milioni di euro, volto a facilitare l’accesso ai finanziamenti, in particolare per microimprese e aziende diritte da donne, a cui è destinato il 60% e il 20% delle risorse rispettivamente.

I fondi saranno gestiti attraverso Compass Banca, una controllata di Mediobanca, e verranno erogati sotto forma di prestiti agevolati. Questo finanziamento potrebbe generare un impatto significativo sull’economia reale, contribuendo ad attivare fino a 200 milioni di euro in nuova liquidità. L’iniziativa pone particolare attenzione alle aziende del centro-sud Italia e a quelle situate in aree svantaggiate.

Emanuele Flappini, CFO di Mediobanca, ha evidenziato l’importanza di questa collaborazione, sottolineando l’impegno della banca a sostenere la crescita delle imprese italiane e ad attuare pratiche di responsabilità sociale. Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI, ha ribadito che l’inclusione e lo sviluppo territoriale sono fondamentali per qualsiasi strategia innovativa, evidenziando come l’innovazione non possa escludere gonfi territori o gruppi produttivi.

Questa intesa si aggiunge a precedenti partnership della BEI, come quella con cinque banche popolari avvenuta in aprile, sviluppo che conferma l’impegno verso una finanza più inclusiva.