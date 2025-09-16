Accordo McLaren e Motul: innovazione in Formula 1

McLaren Racing ha annunciato un importante accordo con Motul, leader nella produzione di lubrificanti ad alte prestazioni, che diventerà sponsor ufficiale della scuderia di Formula 1 dal 2026. Questo accordo prevede la fornitura di lubrificanti avanzati per le trasmissioni, pensati per garantire massimo rendimento anche in condizioni estreme. La collaborazione è basata su una visione comune orientata all’innovazione tecnologica e all’eccellenza, valori che caratterizzano entrambe le aziende.

Motul è ritenuta un marchio pionieristico nello sviluppo di lubrificanti sintetici avanzati, e la sua filosofia si allinea perfettamente con l’approccio di McLaren, una scuderia che ha fatto la storia del motorsport con numerosi successi e la capacità di rinnovarsi continuamente.

Nick Martin, Co-Chief Commercial Officer di McLaren Racing, ha affermato che l’arrivo di Motul rappresenta un passaggio naturale, sottolineando che la tradizione di innovazione e qualità di Motul rispecchia lo spirito di McLaren. Inoltre, Andreea Culcea, Chief Brand and Communications Officer di Motul, ha evidenziato come questa partnership riporti il marchio in un contesto storicamente significativo, permettendo di puntare a performance sempre più elevate.

Fondata nel 1963, McLaren ha collezionato oltre 200 vittorie e 21 titoli mondiali. Allo stesso modo, Motul, attiva dal 1853 e presente in 160 paesi, ha consolidato una solida reputazione nel motorsport, collaborando con importanti costruttori e competizioni come la 24 Ore di Le Mans e la MotoGP. L’intesa tra McLaren e Motul rappresenta, quindi, un connubio di eccellenza e innovazione volto a ridefinire gli standard di prestazione nel mondo del motorsport.