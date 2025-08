Accordo Lega Serie A-AIC: stipendi calciatori e retrocessioni

La gestione degli stipendi nel calcio professionistico italiano ha subito un cambiamento significativo. La Lega Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) hanno infatti siglato un accordo che riguarda la riduzione degli ingaggi per i giocatori delle squadre che retrocedono in Serie B.

In base a questo nuovo contratto collettivo, in caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, gli stipendi dei calciatori subiranno una diminuzione automatica del 25%. Questa riduzione entrerà in vigore con la stagione successiva a quella della retrocessione e continuerà a essere applicata per tutte le annate in Serie B, salvo promozioni che porterebbero a un ripristino degli stipendi originali.

L’accordo stabilisce che questa norma si affianca alle pratiche esistenti, in cui le riduzioni potevano essere negoziate individualmente. Ora, la decurtazione del 25% diventa una misura standard, a meno che non vengano stipulati accordi diversi tra le parti coinvolte.

È importante notare che la norma non avrà effetto retroattivo sui contratti già in essere o su quelli firmati prima del 2 settembre 2025. Questo approccio mira a proteggere i diritti dei calciatori e a garantire chiarezza per le future trattative.

L’accordo rappresenta un tentativo di stabilizzare le risorse finanziarie delle società calcistiche, influenzate dai risultati sul campo, pur tenendo in considerazione le esigenze economiche dei giocatori. La Lega Serie A e l’AIC manifestano così la volontà di gestire con maggiore rigore e trasparenza le relazioni tra club e atleti, rispondendo alle necessità di sostenibilità del calcio italiano.