sabato – 11 Ottobre 2025
Accordo Italia/Agenzia Spaziale per la Cybersicurezza

Accordo Italia/Agenzia Spaziale per la Cybersicurezza

A Roma è stato recentemente firmato un accordo di collaborazione tra l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Lo scopo dell’intesa è sviluppare iniziative congiunte nei settori spaziale e aerospaziale, mirando a rafforzare la sicurezza cibernetica del Paese.

Questo accordo rappresenta un passo importante per la protezione delle infrastrutture critiche e dei sistemi digitali utilizzati nelle attività spaziali. Questi ambiti sono sempre più strategici per la competitività e l’autonomia tecnologica dell’Italia. Le due agenzie si propone di realizzare programmi e attività per proteggere le infrastrutture e i dati del settore spaziale, aumentare la formazione sulla cybersicurezza e promuovere innovazione tecnologica.

Tra i principali obiettivi figurano la definizione di una governance nazionale della cybersicurezza nel settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di soluzioni avanzate come la crittografia resistente ai quanti e l’implementazione di metodologie zero trust. Inoltre, saranno organizzate esercitazioni e campagne di sensibilizzazione per prevenire e contrastare le minacce informatiche.

L’accordo supporta l’attuazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza, contribuendo a garantire sicurezza e competitività in un settore fondamentale per lo sviluppo del Paese.

