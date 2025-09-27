Accordo GNV-Portitalia: Stabilità nei Porti di Palermo e Imerese

La recente firma di un accordo tra GNV e Portitalia, mediato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (AdSP), ha contribuito a risolvere una delle vertenze più delicate nei porti di Palermo e Termini Imerese. Questo accordo, che evita lo sciopero e salvaguarda i posti di lavoro, garantisce la continuità operativa in uno dei principali snodi logistici del Meridione.

Negli ultimi mesi, la gestione operativa nei porti era stata messa a rischio per questioni legate al rizzaggio dei mezzi a bordo delle navi, essenziale per la sicurezza delle operazioni marittime. Le incertezze circa le modalità di rizzaggio e le conseguenze occupazionali avevano suscitato preoccupazioni tra i lavoratori.

L’AdSP ha ricoperto un ruolo centrale, facilitando il dialogo tra le parti e cercando di tutelare sia l’occupazione sia la continuità delle operazioni portuali. L’accordo, della durata di sei mesi, permette di avviare le operazioni senza interruzioni e di negoziare le questioni più complesse, mantenendo i livelli occupazionali.

Le sigle sindacali hanno manifestato il loro “cauto ottimismo” rispetto all’accordo, sollevando preoccupazioni per possibili esternalizzazioni che potrebbero minacciare l’occupazione e le condizioni di sicurezza. Tuttavia, con le garanzie offerte, la minaccia di uno sciopero è stata ritirata.

Il mantenimento dei posti di lavoro nei porti di Palermo e Termini Imerese è stato uno degli obiettivi principali dell’accordo, che coinvolge circa 120 lavoratori nelle operazioni di rizzaggio e oltre 300 nell’indotto. La stabilità operativa è fondamentale per garantire un flusso regolare di merci e passeggeri.

La situazione a Termini Imerese, pur meno sviluppata, rimane sotto attenzione. Future valutazioni dovranno considerare le specificità locali, per evitare nuove tensioni. L’esperienza dei porti siciliani potrebbe rappresentare un modello di mediazione utile anche a livello nazionale.