Accordo Ebiten e Sistema Impresa con Inail Sicilia per sicurezza nei luoghi di lavoro

Promuovere le migliori prassi nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tutelando le imprese e i dipendenti. La strategia di Sistema Impresa Sicilia ed Ebiten Sicilia ha condotto alla sottoscrizione di un’importante convenzione con Inail Sicilia ai fini della prevenzione e della promozione di una cultura della sicurezza più efficace. L’incontro si è svolto presso la sede di Inail Sicilia a Palermo. Erano presenti il direttore Carlo Biasco in rappresentanza di Inail, il presidente regionale Vito Campo in rappresentanza di Ebiten Sicilia, il segretario regionale Francesco Genova per la federazione datoriale Sistema Impresa.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato Vito Campo – perché siamo riusciti a localizzare nel territorio di Trapani e Palermo una progettualità che ha impegnato le organizzazioni nazionali in un percorso di profonda e virtuosa collaborazione per innalzare i livelli di prevenzione e sicurezza. Abbiamo dato attuazione al protocollo d’intesa siglato lo scorso 23 settembre 2020. Gli strumenti che proponiamo sono richiesti dagli stakeholders e dalle oltre 300 aziende aderenti al sistema associativo. Le figure dell’Rls e Rlst insieme alle prassi dei Mog sono opportunità che arrecano vantaggi concreti e immediati per le economie locali”.

Sistema Impresa Sicilia è una federazione di imprese capace di rappresentare tutti i settori anche se una quota rilevante appartiene al terziario. Ebiten Sicilia è un ente bilaterale accreditato al repertorio degli organismi paritetici ai sensi del decreto assessoriale emanato nel 2019. Durante l’incontro presso la sede di Inail Sicilia è stato affrontato il tema del ruolo strategico che possono svolgere gli organismi paritetici nei territori per diffondere le politiche di welfare e conciliare gli interessi delle aziende e dei lavoratori.