Accordo e Retroscena sui Figli: Verità Nascoste

Dopo un lungo periodo di conflitti, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero finalmente trovato un accordo per la loro separazione, come riportato dal Corriere. Secondo le indiscrezioni, il divorzio potrebbe ufficializzarsi entro sei mesi. Le principali divergenze tra i due ex coniugi riguardavano principalmente il mantenimento dei figli e la gestione delle responsabilità genitoriali.

Per quanto riguarda i figli Leone e Vittoria, si è deciso che Chiara non riceverà alcun assegno di mantenimento da Fedez, poiché è considerata sufficiente a provvedere autonomamente al loro sostentamento. Questa scelta riflette l’immagine di donna indipendente che l’influencer ha sempre presentato. Fedez, dal canto suo, coprirà le spese scolastiche dei bambini, che attualmente frequentano una scuola privata di Milano con rette annuali superiori ai 20.000 euro.

Inoltre, è stato stabilito l’affidamento congiunto dei figli, garantendo a entrambi i genitori la possibilità di trascorrere tempo equo con i bambini, seguendo un’organizzazione che favorisca il benessere dei piccoli. Un altro punto importante discusso riguarda l’esposizione social dei bambini: in futuro, Leone e Vittoria saranno trattati come gli altri minori, ed entrambi i genitori dovranno autorizzarsi reciprocamente prima di condividere foto o video sui social media.

Con tutti questi accordi raggiunti, la possibilità di una riconciliazione tra i Ferragnez si allontana, mentre entrambi sembrano ora sereni accanto ad altri partner. Manca solo l’ufficializzazione del divorzio, che secondo le previsioni dovrebbe arrivare a breve.