Accordo per la coalizione di governo in Germania: Friedrich Merz (CDU) afferma che il partito è tornato in carreggiata. Il cancelliere tedesco in attesa si impegna a combattere l’instabilità e a rendere la Germania più competitiva. La nuova alleanza politica punta a sviluppare strategie per affrontare le sfide economiche e sociali del Paese.