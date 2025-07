Accordo dazi Usa-Ue: il parere dell’economista Cottarelli

La questione dei dazi tra Stati Uniti ed Europa continua a suscitare interesse tra gli economisti. L’attuale proposta prevede una tariffa del 15%, un miglioramento rispetto al 30% inizialmente previsto. Il professor Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici, sostiene che le esportazioni italiane possono affrontare questo livello di dazi.

Cottarelli chiarisce che, se le aziende europee assorbono il costo dei dazi, si orienteranno verso mercati alternativi. Se, invece, gli americani pagheranno i dazi, dovranno decidere se continuare ad acquistare prodotti a prezzi più alti o orientarsi verso alternative locali, spingendo così gli esportatori a diversificare il proprio mercato. Attualmente, solo l’11% delle esportazioni italiane è destinato agli Stati Uniti, suggerendo una potenziale opportunità di diversificazione.

L’economista osserva che l’accordo sui dazi potrebbe generare maggiori entrate per gli Stati Uniti, anche se il costo sarà sostenuto dai consumatori americani. In merito alla fiducia nelle politiche di Trump, Cottarelli non esprime dubbi, evidenziando il potenziale di un accordo vantaggioso per entrambe le parti.

Cottarelli sottolinea, inoltre, l’importanza dell’incontro tra la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente cinese Xi Jinping. La ripresa dei consumi in Cina è considerata cruciale per l’economia globale, soprattutto per l’export europeo. Per quanto riguarda le previsioni impattate dai dazi, Cottarelli indica che un dazio al 15% potrebbe comportare una decrescita del Pil ridotta rispetto al 30%.

Infine, l’economista avverte che azioni governative per sostenere le imprese italiane dovrebbero essere studiate con attenzione, evitando di sovvenzionare i consumatori americani. Non prevede che tali dazi possano indurre un intervento significativo sulla deindustrializzazione negli Stati Uniti, con la Cina che rimane il principale competitor.